Паркер: Усик – искусный боец, который побьет Чисору

Новозеландский боксер прокомментировал предстоящий бой между украинцем и британцем

#Усик #Паркер #Чисора

Источник – Boxing News 24.

Украинский боксер Александр Усик должен побить британца Дерека Чисору.

Такое мнение высказал новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер.

“Прошлый поединок Александра Усика стал хорошим знакомством с суперважким дивизионом. Усик – искусный, разнообразный и очень техничный боец, который побьет Чисору”, – сказал Паркер.