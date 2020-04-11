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Паркер: Усик – искусный боец, который побьет Чисору

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Новозеландский боксер прокомментировал предстоящий бой между украинцем и британцем

#Усик #Паркер #Чисора

Источник – Boxing News 24.

Украинский боксер Александр Усик должен побить британца Дерека Чисору.

Такое мнение высказал новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер.

“Прошлый поединок Александра Усика стал хорошим знакомством с суперважким дивизионом. Усик – искусный, разнообразный и очень техничный боец, который побьет Чисору”, – сказал Паркер.

Напомним, в сети призвали лишить гражданства Усика.

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Ранее Усик признался, почему остается жить в Украине.

Источник: champion.com.ua
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