Паркер: Усик – искусный боец, который побьет Чисору

Новозеландский боксер прокомментировал предстоящий бой между украинцем и британцем
#Усик #Паркер #Чисора
Источник – Boxing News 24.
Украинский боксер Александр Усик должен побить британца Дерека Чисору.
Такое мнение высказал новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер.
“Прошлый поединок Александра Усика стал хорошим знакомством с суперважким дивизионом. Усик – искусный, разнообразный и очень техничный боец, который побьет Чисору”, – сказал Паркер.
Напомним, в сети призвали лишить гражданства Усика.
Ранее Усик признался, почему остается жить в Украине.
Источник: champion.com.ua