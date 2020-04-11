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Бокс

Теофимо Лопес: Все соперники Ломаченко были ссыкунами, поэтому он и побеждал

Андрей ОгородникНет комментариев
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Теофимо Лопес

Следующий соперник украинского чемпиона Василия Ломаченко продолжает пиарится на следующем поединке.

По словам американского боксера, сила Ломаченко сильно преувеличена и его результаты, это скорее низкий уровень соперников, чем реальный уровень украинского чемпиона.

«Жду не дождусь боя. Ломаченко долго входит в бой. Он предпочитает сперва не бить тебя, а шлёпать. И только затем понемногу начинает вкладываться в удары. Иногда ты даже не понимаешь, не чувствуешь, как он наращивает давление. Именно по этой причине много бойцов капитулировали в поединках с ним. Но всё это лишь потому, что он дрался с ссыкунами, которые предпочли отказаться от продолжения боя вместо того, чтобы устроить с ним драку. Они точно не такие, как я. Ничего общего. Я никогда не откажусь от продолжения боя, никогда не сдамся, сидя на табуретке. Уж лучше, чтобы меня вынесли на носилках. Нет, я не из тех, кто капитулирует».

Напомним, Теофимо Лопес является чемпионом в легком весе. 30 мая он должен был драться с Ломаченко, но из-за коронавируса бой перенесли на неопределенный срок.

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Тэги: Василий ЛомаченкокоронавирусТеофимо Лопес
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