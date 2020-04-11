Усик: Интересно было бы побоксировать с Мухаммедом Али

Украинец назвал желаемого соперника вне времени

#Али, #Усик

Источник – Чемпион.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) очень хотел бы не зависимо от времени встретиться со своим кумиром.

Об этом рассказал сам боксер.

“С Мухаммедом Али интересно было бы боксировать, сумасшедший чувак, конечно. Но не только из-за того, что он обогнал свое время в боксе и завоевал отношение к людям. Через его любовь к людям”, – рассказал Усик.

Напомним, Усик боится раскрыть место своих тренировок.