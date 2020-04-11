Усик сказал кому принадлежит Крым

Боксер рассказал о своем мнение относительно Крыма

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Источник – echokieva.com.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) время от времени ездит в оккупированный Крыму.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я езжу в Крым, когда у меня получается. Сестра живет там кумовья живут. Как отношусь к тому, что происходит? Это беда, что происходит. Умирает очень много людей. Война – это всегда страшно, это очень плохо. Как это остановить?

Знаете, что еще мы сделали? Мы бросили своих граждан на произвол судьбы. Мы просто забыли. Кричим: “Территория! Чей Крым?” Я вам скажу: “Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там – вот и есть Крым”. На Донбассе, везде, мы забываем о людях. Говорим: “Территория, территория, территория”. Хорошо, а люди? Это не самое ценное?

Вот представляете, чтобы полтора миллиона крымчан переехали в Киев или еще куда? Куда они поедут без ничего, без никого. В том же Донецке, в том же Луганске. Я переживаю за людей, я реально об этом думаю иногда. Думаю о том, как они там”, – рассказал Усик.