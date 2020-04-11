Усик указал вопросы, которые хотел бы задать Зеленскому

Боксер рассказал, что спросил бы у президента Украины

#Усик #Зеленский

Источник – Чемпион.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) хотел бы спросить Владимира Зеленского про направление, которым движется Украина.

Об этом заявил сам боксер.

“Та команда, которая сейчас есть, были надежды на то, что что-то изменится. Я там даже эфир записывал, что у нас новый Президент, и это круто. Но что он один может сделать?

Если бы Зеленский пригласил меня на чай, о чем бы с ним поговорили? Не знаю. Я попил бы с ним чай. Думаю, у нас завязался бы разговор о чем-то. Первое, что я бы сказал: “Владимир Александрович, что происходит вообще? Куда мы идем?”, – рассказал Усик.