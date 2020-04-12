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Бокс

Райан Гарсиа мечтает о бое против Ломаченко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Райан Гарсия

Один из самых перспективных боксеров легкого веса Райан Гарсия (20-0, 17 КО) оценил свои шансы на бой против чемпионат дивизиона Василия Ломаченко.

«Не знаю, когда в следующий раз выйду на ринг. Но рано или поздно сойдусь в схватке с Ломаченко. Не знаю, когда это произойдёт. Но я в любом случае его очень уважаю. Он очень искусный боец, а ещё он полностью посвятил себя боксу. Очевидно, что его уровень бокса, преданность спорту и психология — это то, что сломить невозможно. Но когда я сойдусь с ним на ринге, то моя уверенность в победе будет ещё выше. Я не знаю, когда состоится мой бой с Ломаченко. Но я могу попробовать сделать так, чтобы он состоялся».

Напомним, ближайший свой бой Василия Ломаченко должен был провести против Теофимо Лопеса, на поединок, который был назначен на 30 мая перенесен из-за коронавируса.

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Тэги: Василий ЛомаченкоРайан ГарсияТеофимо Лопес
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