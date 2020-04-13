Лопес: Я использую против Ломаченко свои козыри

Теофімо Лопес прокомментировал бой против Василия Ломаченко
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Источник – sport.иа.
Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес будет готов к бою против украинского чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.
Об этом рассказал сам американский боец.
“Ломаченко считает, что у меня его титул? Мне нравится, что он так говорит. Это помогает мне двигаться вперед и добавляет мотивации. Я знаю, что когда побью его, то не буду жалеть об этом.
Ломаченко знает, что я иду. Он может это почувствовать. Возможно, Василий тренируется так же, как и я. Мы знаем, с чем выйдем на бой, и что произойдет в тот вечер. Вероятно, Ломаченко попытается использовать свои козыри, но я буду использовать свои. Пусть победит сильнейший, но я выйду, чтобы выиграть. Мне не нужно стучать к Ломаченко в личные сообщения. Как только мы устроим нашу первую пресс-конференцию, я посмотрю ему в глаза, и он сразу все поймет”, – сказал Лопес.
Напомним, Ломаченко хочет драться с Мейвезером.