Лопес: Я использую против Ломаченко свои козыри

Теофімо Лопес прокомментировал бой против Василия Ломаченко

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Источник – sport.иа.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес будет готов к бою против украинского чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.

Об этом рассказал сам американский боец.

“Ломаченко считает, что у меня его титул? Мне нравится, что он так говорит. Это помогает мне двигаться вперед и добавляет мотивации. Я знаю, что когда побью его, то не буду жалеть об этом.

Ломаченко знает, что я иду. Он может это почувствовать. Возможно, Василий тренируется так же, как и я. Мы знаем, с чем выйдем на бой, и что произойдет в тот вечер. Вероятно, Ломаченко попытается использовать свои козыри, но я буду использовать свои. Пусть победит сильнейший, но я выйду, чтобы выиграть. Мне не нужно стучать к Ломаченко в личные сообщения. Как только мы устроим нашу первую пресс-конференцию, я посмотрю ему в глаза, и он сразу все поймет”, – сказал Лопес.