Вторник, 14 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛопес: Я использую против Ломаченко свои козыри
Бокс

Лопес: Я использую против Ломаченко свои козыри

AdminНет комментариев
Добавлено

Теофімо Лопес прокомментировал бой против Василия Ломаченко

#Лопес, #Ломаченко

Источник – sport.иа.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес будет готов к бою против украинского чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.

Об этом рассказал сам американский боец.

“Ломаченко считает, что у меня его титул? Мне нравится, что он так говорит. Это помогает мне двигаться вперед и добавляет мотивации. Я знаю, что когда побью его, то не буду жалеть об этом.

Ломаченко знает, что я иду. Он может это почувствовать. Возможно, Василий тренируется так же, как и я. Мы знаем, с чем выйдем на бой, и что произойдет в тот вечер. Вероятно, Ломаченко попытается использовать свои козыри, но я буду использовать свои. Пусть победит сильнейший, но я выйду, чтобы выиграть. Мне не нужно стучать к Ломаченко в личные сообщения. Как только мы устроим нашу первую пресс-конференцию, я посмотрю ему в глаза, и он сразу все поймет”, – сказал Лопес.

Напомним, Ломаченко хочет драться с Мейвезером.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Генри Сехудо
Генри Сехудо снялся с турнира UFC 250

Лопес: Видел, как Ломаченко относился к другим людям, и думал: Я лично пошлю на х*р этого парня

Кличко против Усика. Болельщики устроили виртуальный поединок украинских боксеров

Райан Гарсия
Райан Гарсиа мечтает о бое против Ломаченко

Гассиев: Было бы здорово провести реванш с Усиком

Закрыть