Лопес: Видел, как Ломаченко относился к другим людям, и думал: Я лично пошлю на х*р этого парня

Лопес аргументировал свою ненависть к украинца

#Лопес, #Ломаченко

Источник – cbssports.com.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес испытывает немалую неприязнь к украинского чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.

Об этом заявил сам Лопес.

“Мне не нравится, как он выглядит и как себя подает. Мне не нравится то, что он из себя представляет.

Я не знаю, как это описать. Вы когда-нибудь встречали человека, на которую вам достаточно просто посмотреть и сделать вывод: Я хочу врезать ему по морде? Возможно, не встречали.

Может, дело во мне, но вообще я не такой. Есть люди, с которыми я могу наладить связь, общаться и зависать. Но с некоторыми – это просто невозможно. Они раздражают меня. Они раздражают меня своим присутствием в одной комнате.

Моей энергии не нравится энергия Ломаченко. Это чувство становится все более серьезным. Я видел, как он относился к другим людям, и думал: Я лично пошлю на х * р этого парня”, – сказал Лопес.