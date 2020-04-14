Вторник, 14 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксДеревянченко хочет бой с Альваресом или реванш с Головкиным
Бокс

Деревянченко хочет бой с Альваресом или реванш с Головкиным

AdminНет комментариев
Добавлено

Сергей Деревянченко прокомментировал своих будущих соперников

#Деревянченко, #Альварес, #Головкин

Источник – sport.ua.

Украинский боксер Сергей Деревянченко нацелен биться с лучшими боксерами мира.

Об этом рассказал сам боксер.

“Верю, что 2020 год еще может быть положительным. Хочу драться с Саулем Альваресом или Джермаллом Чарло. Кроме того, мне бы хотелось провести реванш с Головкиным.

Нацелен участвовать в топовых боях, чтобы все же добыть чемпионский пояс”, – сказал Деревянченко.

Напомним, чемпион WBO готов провести бой с Дерев’янченком.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Сергей Деревянченко
Деревянченко не исключает реванша против Головкина

Промоутер Усика назвал новую дату боя с Чисорой

Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском

Александр Усик
Стало известно, когда может состоятся бой между Усиком и Чисорой

Александр Усик
Секретарь Федерации бокса России уверен в проведении реванша между Усиком и Гассиевым

Закрыть