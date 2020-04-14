Деревянченко хочет бой с Альваресом или реванш с Головкиным

Сергей Деревянченко прокомментировал своих будущих соперников
#Деревянченко, #Альварес, #Головкин
Источник – sport.ua.
Украинский боксер Сергей Деревянченко нацелен биться с лучшими боксерами мира.
Об этом рассказал сам боксер.
“Верю, что 2020 год еще может быть положительным. Хочу драться с Саулем Альваресом или Джермаллом Чарло. Кроме того, мне бы хотелось провести реванш с Головкиным.
Нацелен участвовать в топовых боях, чтобы все же добыть чемпионский пояс”, – сказал Деревянченко.
Напомним, чемпион WBO готов провести бой с Дерев’янченком.
Источник: champion.com.ua