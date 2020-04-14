Деревянченко хочет стать чемпионом в среднем весе

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) сообщил, что очень хочет стать чемпионом в среднем весе.

По его словам, в поединке против Головкина чувствовал, что показал бокс мирового уровня.

«Я бы с радостью провел реванш против Головкина – это тот уровень боев, в которых я хочу принимать участие. Я сфокусирован на том, чтобы стать чемпионом в среднем весе», – приводит слова Деревянченко Boxing Scene.

Напомним, в последнем поединке Сергей Деревянченко уступил единогласным решением судей Геннадию Головкину.