Деревянченко не исключает реванша против Головкина

Известный украинский боксер Сергей Деревянченко рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

Проиграв в крайнем поединке звездному казахстанскому боксеру Геннадию Головкину в битве за титул чемпиона мира в среднем весе, украинцу не терпится вернуться на ринг, причем, одним из своих желаемых соперников он назвал своего недавнего противника.

Я верю, что для меня это будет хороший год. Буду рад вернуться в Бруклин, когда это станет возможным, и хотел бы сразиться с Жермаллом Чарло и Канело Альваресом. Реванш с Головкиным тоже с удовольствием приму. В общем, хочу бои именно такого уровня, когда вернусь, потому что настроен стать чемпионом мира в среднем весе»