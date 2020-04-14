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Бокс

Гассиев надеется на реванш с Усиком в супертяжелом весе

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Мурат Гассиев прокомментировал реванш с Александром Усиком

#Гассиев, #Усик #бокс

Источник – ua.tribuna.com.

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, 19 КО, 1 КО) надеется получить реванш против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе.

Об этом рассказал сам боксер.

“Надеюсь, что реванш состоится в супертяжелом весе и все станет на свои места. Как и должно было быть.

Бой с Усиком не помню, у меня сейчас другие мысли в голове. Сейчас самоизоляция, занимаюсь волонтерством. Вот когда буду тренироваться, тогда будем думать. Работа над ошибками уже проведена, и я таких ошибок больше не повторю”, – сказал Гассиев.

Напомним, промоутер Усика назвал новую дату боя с Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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