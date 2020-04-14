Кроуфорд – о коронавирус: Этот страх используют для контроля над нами

Кроуфорд не соблюдать карантин

#Кроуфорд

Источник – Mirror.

Чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд не верит в реальность масштабов пандемии коронавирус.

Об этом заявил сам боксер.

“Для меня ничего не изменилось. Я не заперся дома и не закрыл своих детей. Не верю, что данные о количестве заразившихся и умерших, которые нам рассказывают, правдивы. Считаю, этот страх используют для контроля над нами в каких-либо целях. СМИ управляют миром. Они напишут что-то, а люди начинают верить этому и бояться. Говорят, что вирус не опасен для здоровых людей, только для пожилых или для тех, у кого легочные заболевания, вроде астмы. Но это похоже на любую простуду или грипп.

Я наслаждаюсь временем со своей семьей, отдыхаю дома и расслабляюсь. У меня есть собственный тренажерный зал со всем необходимым для занятий”, – сказал Кроуфорд.