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Бокс

Лопес: Отец показал мне разное дерьмо, которое я должен был изучить

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Боксер о влиянии своего отца

#Лопес

Источник – CBS Sports.

На карьеру чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопеса имеет большое влияние отец Теофімо-старший.

Об этом заявил Лопес-младший.

“Мой отец находится на другом уровне. Ему очень нравится то, чем мы занимаемся. Отец показал мне разное дерьмо, которое я должен был изучить. У него одна цель – он хочет сделать меня лучшим боксером в мире. Папа верит, что я могу справиться с любым соперником. Именно поэтому я и сам поверил в свои силы.

Мы говорим с отцом о важных вещах и никогда не отказываемся от своих слов. Нам уже многое удалось доказать, и мы продолжим делать это дальше”, – сказал Лопес.

Ранее, Гарсия готов побить Ломаченко.

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Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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