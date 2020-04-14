Промоутер Усика назвал новую дату боя с Чисорой

Бой должен состояться в первую доступную дату
#Усик #Чисора
Источник – Ukraine Boxing.
33-летний украинский боксер Александр Усик может в июле 2020 года провести бой с Дереком Чисорой.
Об этом заявил промоутер Александр Красюк.
“Бой с Чисорой перенесен. Мы имеем открытую дату. 23 мая поединок не может состояться по объективным причинам.
Он должен произойти в первую доступную дату. На наш взгляд, мы думаем, что в июле появится такая возможность. Поэтому мы держим именно эту дату в голове”, – отметил Красюк.
Ранее, Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском.
Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.
Источник: champion.com.ua