Промоутер Усика назвал новую дату боя с Чисорой

Бой должен состояться в первую доступную дату

#Усик #Чисора

Источник – Ukraine Boxing.

33-летний украинский боксер Александр Усик может в июле 2020 года провести бой с Дереком Чисорой.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк.

“Бой с Чисорой перенесен. Мы имеем открытую дату. 23 мая поединок не может состояться по объективным причинам.

Он должен произойти в первую доступную дату. На наш взгляд, мы думаем, что в июле появится такая возможность. Поэтому мы держим именно эту дату в голове”, – отметил Красюк.