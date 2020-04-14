Секретарь Федерации бокса России уверен в проведении реванша между Усиком и Гассиевым

Российским боксерским чиновникам не дает покоя поражение Мурата Гассиева от Александра Усика в финале турнира на трофей Мухаммеда Али, который состоялся два года назад.

По словам секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, в ближайшее время боксеры обязаны провести реванш, причем, по его мнению, в украинского чемпиона нет шансов на положительных исход боя.

«Многие спрашивают меня про бой между Гассиевым и Усиком. Я могу сказать, что реванш будет, и я уверен, что Мурат переедет своего оппонента, — говорит функционер. — В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик — хороший боксёр, но Мурат его переедет в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным, просто посмотрите, например, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика».