Стало известно, когда может состоятся бой между Усиком и Чисорой

Промоутер известнейшего украинского боксера Александра Усика Александр Красюк пролил свет на ситуация с переносом боя против Дерека Чисоры.

В связи с пандемией коронавируса, провести поединок между боксерами, который был запланирован на 23 мая нет возможности. На стороны ждет перенос, о чем и сообщил Красюк.

«Бой с Чисорой перенесен. Мы имеем открытую дату. 23 мая поединок не может состояться по объективным причинам.

Он должен состоятся в первую доступную дату. На наш взгляд, мы думаем, что в июле появится такая возможность. Поэтому мы держим именно эту дату в голове»

Напомним, для Алексанра Усика бой против Чисоры должен стать вторым в тяжелом весе, ранее он дебютировал победой над Чаззом Уизерспуном.