Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском

Компания K2 Promotions Ukraine серьезно думает провести бой Усика в Украине

#Усик

Источник – Чемпион.

33-летний украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) может провести бой в Киеве на НСК Олимпийский.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк.

“Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика в Олимпийском. Для того, чтобы продать арену, соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник”, – отметил Красюк.

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K2 Promotions Ukraine рассматривает вариант проведения боя Усика на «Олимпийских» 👏 . @alex.krassyuk , генеральный директор промоутерской компании @k2promotionsukraine , в прямом эфире Instagram @ukraineboxing рассказал о планах организации боя Александра Усика (17-0, 13 КО) в Киеве на @olympic.nsc 💪 . «Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на «Олимпийских». Для того, чтобы продать арену, то соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске (шучу). Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник». . #бокс2020 #украинскийбокс #красюк #усик #лакипанчнет #boxing2020 #ukrainianboxing #krassyuk #usyk #luckypunchnet

Сообщение, распространенный Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА👊 (@luckypunchnet) 14 Апр 2020 г. в 2:00 PDT