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Альварес: Мне нечестно заявляться на Олимпиаду

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Сауль Альварес прокомментировал возможность выступления на Олимпийских играх

#Альварес, #бокс, #Олимпиада

Источник – sport.ua.

Мексиканский боксер Сауль Альварес не планирует участвовать в Олимпийских Играх, в случае когда это позволят профессионалам.

Об этом рассказал сам боксер.

“Если бы я раньше думал об участии в Олимпийских играх, то никогда не стал топ-боксером и чемпионом мира в разных весовых категориях.

Есть опытные боксеры, которые хотят участвовать в 2021 году в Играх, отбирая мечту у молодых спортсменов. Я считаю, что будет нечестно, если я заявлюся на Олимпиаду”, – рассказал Альварес.

Отметим, что ранее WBA и WBO были готовы ослабить ограничения и дать боксерам шанс бороться на Играх, но WBC угрожал таким боксерам дисквалификацией из рейтингов организации.

Напомним, Деревянченко хочет бой с Альваресом или реванш с Головкиным.

Источник: champion.com.ua
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