Альварес: Мне нечестно заявляться на Олимпиаду

Сауль Альварес прокомментировал возможность выступления на Олимпийских играх
#Альварес, #бокс, #Олимпиада
Источник – sport.ua.
Мексиканский боксер Сауль Альварес не планирует участвовать в Олимпийских Играх, в случае когда это позволят профессионалам.
Об этом рассказал сам боксер.
“Если бы я раньше думал об участии в Олимпийских играх, то никогда не стал топ-боксером и чемпионом мира в разных весовых категориях.
Есть опытные боксеры, которые хотят участвовать в 2021 году в Играх, отбирая мечту у молодых спортсменов. Я считаю, что будет нечестно, если я заявлюся на Олимпиаду”, – рассказал Альварес.
Отметим, что ранее WBA и WBO были готовы ослабить ограничения и дать боксерам шанс бороться на Играх, но WBC угрожал таким боксерам дисквалификацией из рейтингов организации.
Напомним, Деревянченко хочет бой с Альваресом или реванш с Головкиным.