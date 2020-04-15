Беринчик должен был драться в андеркарте боя Усик – Чисора

Егор Голуб прокомментировал бои Дениса Беринчика
#Беринчик, #Усик #Чисора
Источник – luckypunchnet.
Украинский боксер Денис Беринчик должен был драться в Лондоне перед поединком Александра Усика против Дерека Чисоры.
Об этом рассказал тренер боксера Егор Голуб.
“Денис должен был драться 23 мая в Лондоне в андеркарде. Сейчас все перенеслось на июль, но пока ничего не ясно. Вообще, Денис должен иметь 3-4 боя в год – это минимум”, – рассказал Голуб.
Напомним, Бой Усика могут перенести в Саудовскую Аравию.
Источник: champion.com.ua