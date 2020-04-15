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Бокс

Беринчик должен был драться в андеркарте боя Усик – Чисора

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Егор Голуб прокомментировал бои Дениса Беринчика

#Беринчик, #Усик #Чисора

Источник – luckypunchnet.

Украинский боксер Денис Беринчик должен был драться в Лондоне перед поединком Александра Усика против Дерека Чисоры.

Об этом рассказал тренер боксера Егор Голуб.

“Денис должен был драться 23 мая в Лондоне в андеркарде. Сейчас все перенеслось на июль, но пока ничего не ясно. Вообще, Денис должен иметь 3-4 боя в год – это минимум”, – рассказал Голуб.

Напомним, Бой Усика могут перенести в Саудовскую Аравию.

Источник: champion.com.ua
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