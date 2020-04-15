Бівол: Усик – веселый и умный парень

Украинец вызывает у российского боксера только положительные эмоции

#Бівол, #Усик

Источник – fightnews.info.

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бівол (17-0, 11 КО) относится с уважением к украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО).

Об этом заявил россиянин.

“Я к нему [Усика] отношусь с уважением. Я вообще до всех спортсменов стараюсь относиться с уважением. Ведь ты понимаешь, какую работу люди выполняют.

Александр и веселый, и умный парень, он вызывает только положительные эмоции”, – заявил Бівол.