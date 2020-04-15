Бівол: Усик – веселый и умный парень

Украинец вызывает у российского боксера только положительные эмоции
#Бівол, #Усик
Источник – fightnews.info.
Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бівол (17-0, 11 КО) относится с уважением к украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО).
Об этом заявил россиянин.
“Я к нему [Усика] отношусь с уважением. Я вообще до всех спортсменов стараюсь относиться с уважением. Ведь ты понимаешь, какую работу люди выполняют.
Александр и веселый, и умный парень, он вызывает только положительные эмоции”, – заявил Бівол.
Ранее, Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском.
Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.
Источник: champion.com.ua