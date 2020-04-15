Бой Усика могут перенести в Саудовскую Аравию

Эдди Гірн прокомментировал бой Усик -Чисора
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Источник – sport.ua.
Бой украинского боксера Александра Усика против британца Дерека Чисоры может состояться в Саудовской Аравии.
Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.
“Не будет такого, что все государства скажут, например, что с 1-го июля можно проводить спортивные события. Где это случится раньше, а где – то- значительно позже.
И Саудовская Аравия может быть как раз тем вариантом, который раньше всех откроет доступ для организации боев. И если не удастся это сделать в Англии, то придется идти в другие страны”, – сказал Гірн.
Напомним, промоутер Усика назвал новую дату боя с Чисорой.
Источник: champion.com.ua