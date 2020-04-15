Среда, 15 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксБой Усика могут перенести в Саудовскую Аравию
Бокс

Бой Усика могут перенести в Саудовскую Аравию

AdminНет комментариев
Добавлено

Эдди Гірн прокомментировал бой Усик -Чисора

#Усик #Чисора, #бокс

Источник – sport.ua.

Бой украинского боксера Александра Усика против британца Дерека Чисоры может состояться в Саудовской Аравии.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Не будет такого, что все государства скажут, например, что с 1-го июля можно проводить спортивные события. Где это случится раньше, а где – то- значительно позже.

И Саудовская Аравия может быть как раз тем вариантом, который раньше всех откроет доступ для организации боев. И если не удастся это сделать в Англии, то придется идти в другие страны”, – сказал Гірн.

Напомним, промоутер Усика назвал новую дату боя с Чисорой.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 + 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Гассиев надеется на реванш с Усиком в супертяжелом весе

Деревянченко хочет стать чемпионом в среднем весе

Деревянченко хочет бой с Альваресом или реванш с Головкиным

Сергей Деревянченко
Деревянченко не исключает реванша против Головкина

Промоутер Усика назвал новую дату боя с Чисорой

Закрыть