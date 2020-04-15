Бой Бриедис – Дортикос снова перенесен

Финальный бой WBSS между Юньером Дортикосом (24-1, 22 КО) и Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО), который был запланирован на 16 мая, снова был перенесен.

Как отмечает портал Fightnews.com, финальная схватка боксерской суперсерии была перенесена из-за продления ЧС в Латвии.

Отмечается, что руководство WBSS мониторит текущую ситуацию с коронавирусом, но пока не может назвать следующую дату для поединка.

Напомним, этот бой перенесен уже во второй раз – сначала он должен был пройти 21 марта.