Бой между Усиком и Чисорой может состоятся в Саудовской Аравии

Перенос даты боя между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой в связи с коронавируса вынуждает организаторов боя искать варианты решения проблемы.

По словам известного промоутера Эдди Хирна, не исключено, что главные бои, которые были запланированы на ближайшее время, проведут в Саудовской Аравии, где в скором времени могут снять запрет на проведение массовых мероприятий.

«Не будет такого, что все страны разрешат проводить у себя спортивные мероприятия с 1 июля. Где-то это случится раньше, а где-то немного позже».

«Саудовская Аравия — та страна, которая раньше других может разрешить проведение массовых мероприятий. Если у нас не получится провести титульные бои в Великобритании, то нужно рассмотреть альтернативные варианты», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, помимо боя Усика, также был перенесен бой и Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.