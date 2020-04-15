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Бокс

Чемпиона мира Бетербиева оштрафовали за нарушение карантина

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Россиянина оштрафовали в Канаде

#Бетербиев

Источник – sovsport.ru.

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев в Канаде оштрафован за нарушение режима карантина.

Об этом заявил сам боксер.

“У нас начался второй месяц карантина. В первую неделю у местных людей была небольшая паника, но сейчас все адаптировались. Например, соблюдают расстояние в два метра друг от друга.

Со мной и моим другом произошел неприятный и в то же время смешной случай. Мы в период карантина выехали на природу в пригород, что находится за сто километров от Монреаля, и нас остановили полицейские. У нас спросили, откуда мы, и напомнили, что покидать свой населенный пункт мы не имеем права.

Так, сначала мы попытались сказать, что не знали про это правило. Я попытался сказать, что не знаю французский язык, но они нам все равно выписали по тысяче долларов штрафа. Но самое главное – сопроводили нас до въезда в Монреаль. Этот инцидент произошел несколько дней назад”, – сказал Бетербиев.

Ранее, Бетербиев назвал условие для реванша с Гвоздиком.

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Источник: champion.com.ua
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