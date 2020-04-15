Хейни: Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона

Американский проспект уверяет, что WBC вернул ему пояс чемпиона

#Хэйни, #Ломаченко

Источник – BoxingNews24.

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) сразятся за звание абсолютного чемпиона легкого веса.

Об этом заявил боксер Девин Хейни.

“Я надеюсь, что победитель боя Ломаченко – Лопес сразится со мной. Спросите у Боба Арума, или победитель будет драться со мной за все пояса. Теофімо не может завоевать титул “франчайзингового” чемпиона, так что они не будут драться за звание абсолютного чемпиона. Франчайзинговый титул – это не пояс.

Я поб’юся с ребятами в моем дивизионе, а затем поднимусь в первую полусредний вес. Если никто не захочет драться со мной там, я перейду в полусредний дивизион.

Я считаю, что наше противостояние с Лопесом – это большой поединок, который многие захотят увидеть. Меня не волнует, кто победит – Ломаченко или Теофімо. Я просто хочу, чтобы победитель воевал со мной”, – отметил Хейни.