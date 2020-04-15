Среда, 15 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксХейни: Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона
Бокс

Хейни: Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона

AdminНет комментариев
Добавлено

Американский проспект уверяет, что WBC вернул ему пояс чемпиона

#Хэйни, #Ломаченко

Источник – BoxingNews24.

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) сразятся за звание абсолютного чемпиона легкого веса.

Об этом заявил боксер Девин Хейни.

“Я надеюсь, что победитель боя Ломаченко – Лопес сразится со мной. Спросите у Боба Арума, или победитель будет драться со мной за все пояса. Теофімо не может завоевать титул “франчайзингового” чемпиона, так что они не будут драться за звание абсолютного чемпиона. Франчайзинговый титул – это не пояс.

Я поб’юся с ребятами в моем дивизионе, а затем поднимусь в первую полусредний вес. Если никто не захочет драться со мной там, я перейду в полусредний дивизион.

Я считаю, что наше противостояние с Лопесом – это большой поединок, который многие захотят увидеть. Меня не волнует, кто победит – Ломаченко или Теофімо. Я просто хочу, чтобы победитель воевал со мной”, – отметил Хейни.

Ранее, Ломаченко высмеял заявление Хейни.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Коулмен Барнетт
Известный ирландский боксер пошел на поправку после осложнений от коронавируса

Александр Усик
Бой между Усиком и Чисорой может состоятся в Саудовской Аравии

Генри Сехудо
Генри Сехудо назвал имена желаемых соперников

Бівол: Усик – веселый и умный парень

Чемпиона мира Бетербиева оштрафовали за нарушение карантина

Закрыть