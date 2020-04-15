Хейни: Похоже, что у Ломаченко нет желания драться со мной

Американец не верит словам украинца

#Хэйни, #Ломаченко

Источник – fightnews.info.

Боксер Девин Хейни (25-0, 23 КО) не верит словам обладателя пояса WBA, WBO и WBC украинцу Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), который избегает боя с ним.

Об этом заявил американец.

“Я не думаю, что Ломаченко вписал мое имя в список возможных соперников. Мне кажется, что он не хочет драться со мной. На мой взгляд, наш бой не интересует Василия.

Я считаю, что Ломаченко спустится в 130 фунтов. Я могу лишь предположить, что он не хочет драться со мной через мой стиль. Что я могу сказать? Похоже, что у Ломаченко нет желания драться со мной. Мы не знаем, что творится в его голове. Надеюсь, что он все же согласится”, – отметил Хейни.