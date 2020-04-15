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Известный ирландский боксер пошел на поправку после осложнений от коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Коулмен Барнетт

Один из самых известных боксеров Ирландии в супертяжёлом весе Коулман «Coley» Барнетт (13-1, 2 КО) пошел на поправку после нескольких дней пребывания в реанимации после осложнений вызванных коронавирусом.

Как сообщает британская пресса, состояние 37-летнего боксера сейчас расценивается, как стабильное, хотя, несколько дней назад он был в критическом состоянии. Экс-боксер чувствует себя хорошо и даже начал заниматься легкими тренировками.

Отметим, Коулман Барнетт является чемпионом Ирландии, но на профи-ринге большой известности не достиг. Последний свой бой он провел ещё в 2010 году, правда, в 2012 году он был близок к возвращению на ринг, причем его соперником назывался Тайсон Фьюри, но бой в итоге не состоялся.

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Тэги: коронавирусКоулмен БарнеттТайсон Фьюри
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