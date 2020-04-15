Ломаченко высмеял заявление Хейни

Василий Ломаченко прокомментировал возможный бой против Девина Хейни

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Источник – sportarena.com.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко готов к бою против американского боксера Девина Хейни.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“Слышал, как Хейни сказал, что нокаутирует меня. Но он ни с кем не боролся, а теперь говорит, что вырубит меня. Я сказал ему: Нет проблем, давай сделаем это. Он знает, что я готов, давно говорили с ним об этом. Также этого боя ждут много фанатов, мы должны дать им его. У нас очень интересная весовая категория, в которую приходят много новых хороших лиц”, – заявил Ломаченко.

Напомним, Лопес снова оскорбил Ломаченко.