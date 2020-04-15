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Бокс

Потенциальный соперник Ломаченко хочет встретиться с Пакьяо

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Пакьяо больше подходит для интересного боя с Гарсией

#Гарсия #Пакьяо

Источник – Boxing Scene.

Американский боксер мексиканского происхождения Майки Гарсия (40-1, 30 КО) хочет провести поединок против чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (67-7-2, 39 КО).

Об этом заявил американец.

“Меня очень привлекает возможность проведения поединка с Мэнни. Я думаю, что стили делают бои. Он не такой высокий, не долговязый, как Эррол Спенс – это все упрощает.

Спенс – высокий, он эффективно использовал свой размах рук и рост. К тому же, левша, это всегда все усложняет. Мэнни тоже левша, но немного меньше в размерах, ниже ростом и с меньшим размахом рук, в сравнении с другими напівсередньоваговиками.

Я считаю, что Пакьяо больше подходит для интересного боя со мной – мне все подходит”, – сказал Гарсия.

Ранее, Пакьяо рассказал, когда вернется в ринг.

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Напомним, Пакьяо стал автором невероятного рекорда.

Источник: champion.com.ua
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