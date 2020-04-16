Джошуа вызвал Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира

В хевівейті может появился единственный доминатор

#Джошуа, #Фьюри

Источник – Sky Sports.

Британский боксер Энтони Джошуа вызвал соотечественника Тайсона Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом заявил объединенный чемпион в супертяжелом весе.

“Тайсон, выходи драться со мной. Если ты действительно хочешь называть себя номером один, то выйди со мной в ринг. Давай устроим этот бой. Мне принадлежат все другие титулы, так что наш поединок имеет смысл. Я объединенный чемпион в супертяжелом весе, а Фьюри владеет титулом WBC.

Ради чего нужен наш с ним бой? Чтобы в хевівейті появился единственный доминатор, который станет абсолютным чемпионом, объединив все пояса. Для того, чтобы доказать, что я первый номер, мне, конечно, надо подраться с Фьюри. А он должен драться со мной”, – отметил Джошуа.