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Бокс

Джошуа вызвал Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира

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В хевівейті может появился единственный доминатор

#Джошуа, #Фьюри

Источник – Sky Sports.

Британский боксер Энтони Джошуа вызвал соотечественника Тайсона Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом заявил объединенный чемпион в супертяжелом весе.

“Тайсон, выходи драться со мной. Если ты действительно хочешь называть себя номером один, то выйди со мной в ринг. Давай устроим этот бой. Мне принадлежат все другие титулы, так что наш поединок имеет смысл. Я объединенный чемпион в супертяжелом весе, а Фьюри владеет титулом WBC.

Ради чего нужен наш с ним бой? Чтобы в хевівейті появился единственный доминатор, который станет абсолютным чемпионом, объединив все пояса. Для того, чтобы доказать, что я первый номер, мне, конечно, надо подраться с Фьюри. А он должен драться со мной”, – отметил Джошуа.

Ранее, бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября.

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Напомним, Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском.

Источник: champion.com.ua
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