Дзинзирук: Де Ла Хойя отказался от боя со мной

Сергей Дзинзирук прокомментировал возможный бой с Оскаром Де Ла Хойей

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Источник – mixsport.pro.

Известный американский боксер Оскар Де Ла Хойя отказался драться с чемпионом WBO в первом среднем весе Сергеем Дзинзируком через финансовую составляющую.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“Когда только стал чемпионом мира, еще не знал всех нюансов закулисной кухне профессионального бокса. Наивно верил, что спортивный принцип здесь превалирует над коммерческим. Но с каждым годом понимал, что мои шансы встретиться с Оскаром или Флойдом рассеиваются как дым. Хотя встретиться с Оскаром в Америке было моей заветной боксерской мечтой.

Де ла Хойя около года был официальным претендентом на мой чемпионский титул. Универсум рапортовал мне, что начал переговоры с Оскаром, но американец от встречи со мной отказался. Сейчас понимаю, что иначе и быть не могло.

Де ла Хойя на то время был одним из самых высокооплачиваемых боксеров современности. Зарабатывал по 15-20 миллионов долларов за бой. А встреча со мной для Оскара был невыгодным в коммерческом плане”, – отметил Дзинзирук.