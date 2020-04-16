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Бокс

Фьюри ответил Уайлдеру: Давай чувак, опускайся еще ниже

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Британец призвал Уайлдера признать свое поражение

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – iSport.ua.

Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) остался разочарован словам американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), который заявил, что не считает Фьюри чемпионом.

Об этом заявил британец.

“Давай чувак, продолжай опускать себя ниже, это печально. Ты прекрасно знаешь, что на ринге я разгромил именно тебя. Это правда. Просто признай это и иди дальше. Это всего лишь бой, или ты выигрываешь, или проигрываешь. Это всего лишь бокс, чувак”, – отметил Фьюри.

Напомним, бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября.

Источник: champion.com.ua
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