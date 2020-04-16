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Бокс

Официально: Финал WBSS отменен

Андрей ОгородникНет комментариев
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Майрис Бриедис

Ещё одно крупнейшего событие мирового спорта не состоится из-за карантина вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщает vRINGe.com, бой между чемпионом IBF Юниэром Дортикосом (24-1, 22 КО) из Кубы и претендентом из Латвии Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) отменен. Изначально поединок за звание чемпиона второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в крузервейте должен был состояться 21 марта, потом его перенесли на 16 мая., теперь и вовсе отменили.

Напомним, действующим чемпионом WBSS является украинец Александр Усик, который два года назад в финале победил российского боксера Мурата Гассиева.

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Тэги: WBSSглавноеМайрис БриедисЮниэр Дортикос
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