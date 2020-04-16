Президент WBO: Не думаю, что мы увидим громкие поединки

Президент WBO Франциско Валькарсел заявил, что большие поединки могут не быть организованы до изобретения вакцины от коронавирусной инфекции.

По его словам, фанаты бокса должны вживую увидеть такие поединки, потому нужно ждать, чтобы людям разрешили посещать мероприятия.

«Для того, чтобы это случилось, нужно изобрести вакцину от коронавируса. Это займет некоторое время. Я знаю, что элитные бойцы рассчитывают выйти в ринг до начала осени. Однако, это вряд ли произойдет. В первую очередь, нужно обезопасить фанатов», – приводит слова президента Bad Left Hook.

Также он добавил, что все готовы пожертвовать деньгами и временем ради вакцины.