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Бокс

Шесть боксеров заразились коронавирусом на турнире в Лондоне – тренер

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Леонид Лоиский прокомментировал турнир в Лондоне

#Горсков, #бокс, #Лондон

Источник – glavcom.ua.

Шестеро участников олимпийской квалификации по боксу, который проходил в середине марта в Лондоне, подхватили коронавирус.

Об этом рассказал наставник сборной Украины по боксу Леонид Лоиский.

“К счастью, с Сергеем Горсковим, как и остальным наших бойцов, все в порядке. Хотя заболел из участников лондонской квалификации не только Филиппе, а двое итальянцев, двое турок, и Антон Кадушин, также тренер боксера из Крыма Глеба Бакши, который выступает за Россию. К счастью, с нашими ребятами все в порядке. В Киев мы вернулись 18 марта, а сейчас уже середина апреля. Если бы что-то было не так, это уже бы проявилось”, – рассказал Лоиский.

Ранее сообщалось, что соперник украинского боксера заболел коронавирусом.

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Напомним, украинцы выиграли пять боев на турнире в Лондоне.

Источник: champion.com.ua
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