В WBO не ожидают громких боев до осени

Пако Валькарсель прокомментировал пандемию коронавирус

#WBO, #бокс

Источник – isport.ua.

Через пандемию коронавирус могут не состояться важные боксерские поединки.

Об этом рассказал президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель.

“Я считаю, что фанаты – неотъемлемая часть бокса. Даже несмотря на то, что наш спорт относится к телевизионной сферы, я не думаю, что мы увидим громкие поединки, пока людям не разрешат посещать мероприятия. А чтобы это произошло, нужна вакцина от коронавирус, изобретение которой займет время.

Знаю, что ТОП-боксеры рассчитывают поскорее выйти в ринг. Но мы можем и не увидеть громких боев до осени. Прежде всего нужно обезопасить болельщиков. Думаю, что мы способны пожертвовать деньгами и временем ради вакцины. И промоутерам также придется отказаться от прибыли”, – рассказал Валькарсель.