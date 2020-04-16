В WBO не ожидают громких боев до осени

Пако Валькарсель прокомментировал пандемию коронавирус
#WBO, #бокс
Источник – isport.ua.
Через пандемию коронавирус могут не состояться важные боксерские поединки.
Об этом рассказал президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель.
“Я считаю, что фанаты – неотъемлемая часть бокса. Даже несмотря на то, что наш спорт относится к телевизионной сферы, я не думаю, что мы увидим громкие поединки, пока людям не разрешат посещать мероприятия. А чтобы это произошло, нужна вакцина от коронавирус, изобретение которой займет время.
Знаю, что ТОП-боксеры рассчитывают поскорее выйти в ринг. Но мы можем и не увидеть громких боев до осени. Прежде всего нужно обезопасить болельщиков. Думаю, что мы способны пожертвовать деньгами и временем ради вакцины. И промоутерам также придется отказаться от прибыли”, – рассказал Валькарсель.
Напомним, Руис призвал Джошуа провести третий бой.