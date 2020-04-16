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Уайлдер: Я не считаю Фьюри чемпионом

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Деонтей Уайлдер прокомментировал бой с Тайсоном Фьюри

#Уайлдер, #Фьюри, #бокс

Источник – isport.иа.

Третий бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером должен определить настоящего чемпиона.

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Я не считаю Фьюри чемпионом. Я не могу дать ему этот статус, потому что впереди еще один бой. Что касается моего поражения, то все, кто меня знает, понимают, что в тот день я не был Деонтеем Уайлдером. Я был как зомби .

Я до сих пор переживаю это событие и не могу в него поверить. Со мной было что-то не так. Я хочу третьего боя. Во мне еще остался огонь, будет финальная битва”, – рассказал Уайлдер.

Напомним, бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября.

Источник: champion.com.ua
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