Уайлдер: Я не считаю Фьюри чемпионом

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой с Тайсоном Фьюри

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Источник – isport.иа.

Третий бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером должен определить настоящего чемпиона.

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Я не считаю Фьюри чемпионом. Я не могу дать ему этот статус, потому что впереди еще один бой. Что касается моего поражения, то все, кто меня знает, понимают, что в тот день я не был Деонтеем Уайлдером. Я был как зомби .

Я до сих пор переживаю это событие и не могу в него поверить. Со мной было что-то не так. Я хочу третьего боя. Во мне еще остался огонь, будет финальная битва”, – рассказал Уайлдер.