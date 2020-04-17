Арум: Хейни – не приоритетный выбор для Ломаченко

Арум высказался о поединке Ломаченко – Хейни
#Арум, #Хэйни, #Ломаченко
Источник – boxingnews24.
Боб Арум не слишком заинтересован в организации боя между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американским талантом Девин Хейни (24-0, 15 КО).
Об этом заявил промоутер.
“Не могу сказать, что этот вариант бесперспективен, но он явно не приоритетный. Для победителя объединительного поединка Ломаченко – Лопес есть куда более интересные соперники. Например, Джервонта Дэвиса в любом весе.
А еще куда интереснее вариант с тем мексиканским пареньком Оскара Де Ла Хойя. Да, я про Райана Гарсию. Ведь даже его знают куда больше, чем Хейни. Поэтому Девин точно не приоритетный выбор”, – заявил Арум.
Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.
Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.