Бетербиев: Гассиев побьет Усика

Российский боксер отдает предпочтение соотечественнику в бою с украинцем
#Бетербиев #Гассиев, #Усик
Источник – fightnews.info.
Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) способен взять реванш у Александра Усика (17-0, 13 КО) за поражение двухлетней давности в финале Суперсерии.
Об этом заявил чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
“Без всякой лести я могу сказать, что у Мурата есть потенциал. Он перспективный боксер. Я думаю, что в супертяжелом весе Гассиев сделает свое дело, то есть станет чемпионом мира в этом дивизионе.
В Гассиева есть все необходимое. Он молодой и крепкий парень. Он посмотрит на свои ошибки, что-то исправит, что-то подлечит. Я считаю, что если он подерется с Усиком в стопроцентной форме, то результат будет другим”, – отметил Бетербиев.
Ранее, Бетербиева оштрафовали за нарушение карантина.
Напомним, Бетербиев назвал условие для реванша с Гвоздиком.