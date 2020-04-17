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Бетербиев: Гассиев побьет Усика

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Российский боксер отдает предпочтение соотечественнику в бою с украинцем

#Бетербиев #Гассиев, #Усик

Источник – fightnews.info.

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) способен взять реванш у Александра Усика (17-0, 13 КО) за поражение двухлетней давности в финале Суперсерии.

Об этом заявил чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

“Без всякой лести я могу сказать, что у Мурата есть потенциал. Он перспективный боксер. Я думаю, что в супертяжелом весе Гассиев сделает свое дело, то есть станет чемпионом мира в этом дивизионе.

В Гассиева есть все необходимое. Он молодой и крепкий парень. Он посмотрит на свои ошибки, что-то исправит, что-то подлечит. Я считаю, что если он подерется с Усиком в стопроцентной форме, то результат будет другим”, – отметил Бетербиев.

Ранее, Бетербиева оштрафовали за нарушение карантина.

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Напомним, Бетербиев назвал условие для реванша с Гвоздиком.

Источник: champion.com.ua
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