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Бой Ломаченко – Лопес раньше осени не состоится

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Промоутер удивил своим высказыванием

#Арум, #Ломаченко

Источник – FightHype.com.

Боксеры Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) могут встретиться в сентябре или октябре.

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум.

“Мы планировали устроить бой Ломаченко – Лопес в конце мая. Но началась эта ситуация с коронавирусом. Надеюсь, мы проведем бой в сентябре или октябре.

Худшее, что может произойти – Ломаченко будет на голову сильнее и победит. Лучшее, что может случиться: Лопес сокрушит Ломаченко и станет одним из самых громких имен в спорте. Если не самым громким”, – сказал Арум.

Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.

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Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.

Источник: champion.com.ua
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