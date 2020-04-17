Бой Ломаченко – Лопес раньше осени не состоится

Промоутер удивил своим высказыванием

#Арум, #Ломаченко

Источник – FightHype.com.

Боксеры Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) могут встретиться в сентябре или октябре.

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум.

“Мы планировали устроить бой Ломаченко – Лопес в конце мая. Но началась эта ситуация с коронавирусом. Надеюсь, мы проведем бой в сентябре или октябре.

Худшее, что может произойти – Ломаченко будет на голову сильнее и победит. Лучшее, что может случиться: Лопес сокрушит Ломаченко и станет одним из самых громких имен в спорте. Если не самым громким”, – сказал Арум.