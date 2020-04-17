Бой Ломаченко – Лопес раньше осени не состоится

Промоутер удивил своим высказыванием
#Арум, #Ломаченко
Источник – FightHype.com.
Боксеры Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) могут встретиться в сентябре или октябре.
Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум.
“Мы планировали устроить бой Ломаченко – Лопес в конце мая. Но началась эта ситуация с коронавирусом. Надеюсь, мы проведем бой в сентябре или октябре.
Худшее, что может произойти – Ломаченко будет на голову сильнее и победит. Лучшее, что может случиться: Лопес сокрушит Ломаченко и станет одним из самых громких имен в спорте. Если не самым громким”, – сказал Арум.
Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.
Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.
Источник: champion.com.ua