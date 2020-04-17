Пятница, 17 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксДжошуа: Фьюри показал слабости Уайлдера
Бокс

Джошуа: Фьюри показал слабости Уайлдера

AdminНет комментариев
Добавлено

Британец не удивился победе своего соотечественника

#Джошуа, #Уайлдер

Источник – Sky Sports.

Деонтей Уайлдер имеет не много боксерских навыков и его слабости после поражения от Тайсона Фьюри видно гораздо лучше.

Об этом заявил чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

“Когда вы идете на войну, у вас не может быть только одно оружие в вашем арсенале, а у него есть только правая рука. Достаточно лишить его этого оружия, что недавно сделал Фьюри, и он совершенно обезврежен.

Я не собираюсь здесь слишком углубляться… Тайсон Фьюри выполнил отличную тактическую работу, и я с нетерпением жду их реванш. Фьюри обнажил слабости Уайлдера.

Я бы, вероятно, нокаутировал его еще сильнее, чем Фьюри, потому что я не думаю, что Уайлдер мог бы заниматься боксом на ТОП-уровне. Он не может идти в сторону, он не может контролировать своего соперника, отступая назад”, – отметил Джошуа.

Ранее, бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября.

Читайте также:  Соперник Гвоздика активно готовится к бою

Напомним, Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Хижняк продемонстрирует на Олимпиаде весь свой потенциал – тренер

В WBO не ожидают громких боев до осени

Президент WBO: Не думаю, что мы увидим громкие поединки

Шесть боксеров заразились коронавирусом на турнире в Лондоне – тренер

Майрис Бриедис
Официально: Финал WBSS отменен

Закрыть