Джошуа: Фьюри показал слабости Уайлдера

Британец не удивился победе своего соотечественника

#Джошуа, #Уайлдер

Источник – Sky Sports.

Деонтей Уайлдер имеет не много боксерских навыков и его слабости после поражения от Тайсона Фьюри видно гораздо лучше.

Об этом заявил чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

“Когда вы идете на войну, у вас не может быть только одно оружие в вашем арсенале, а у него есть только правая рука. Достаточно лишить его этого оружия, что недавно сделал Фьюри, и он совершенно обезврежен. Я не собираюсь здесь слишком углубляться… Тайсон Фьюри выполнил отличную тактическую работу, и я с нетерпением жду их реванш. Фьюри обнажил слабости Уайлдера. Я бы, вероятно, нокаутировал его еще сильнее, чем Фьюри, потому что я не думаю, что Уайлдер мог бы заниматься боксом на ТОП-уровне. Он не может идти в сторону, он не может контролировать своего соперника, отступая назад”, – отметил Джошуа.

Ранее, бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября.

Напомним, Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском.