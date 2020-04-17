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Бокс

Джошуа: Лучшим моментом в карьере является победа над Кличко

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Энтони Джошуа прокомментировал самые лучшие моменты в своей профессиональной карьере

#Джошуа, #Кличко, #Вайт

Про сорт здесь.

Источник – sport.ua.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа назвал лучшие моменты в своей карьере.

Об этом рассказал сам боксер.

“Сейчас лучшим и великим моментом в своей карьере я считаю победу над Владимиром Кличко. Кроме того, сладкой я бы назвал победу в поединке с Ділліаном Уайтом.

Для меня бой двух британцев, двух лондонцев, очень важен”, – сказал Джошуа.

Напомним, Руис призвал Джошуа провести третий бой.

Источник: champion.com.ua

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