Джошуа: Лучшим моментом в карьере является победа над Кличко

Энтони Джошуа прокомментировал самые лучшие моменты в своей профессиональной карьере
#Джошуа, #Кличко, #Вайт
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Источник – sport.ua.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа назвал лучшие моменты в своей карьере.
Об этом рассказал сам боксер.
“Сейчас лучшим и великим моментом в своей карьере я считаю победу над Владимиром Кличко. Кроме того, сладкой я бы назвал победу в поединке с Ділліаном Уайтом.
Для меня бой двух британцев, двух лондонцев, очень важен”, – сказал Джошуа.
Напомним, Руис призвал Джошуа провести третий бой.
Источник: champion.com.ua