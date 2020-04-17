Гарсия: Ломаченко без шансов проиграл бы Кастильо

Известный тренер оценил уровень украинца
#Гарсия #Ломаченко
Источник – vringe.com.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) бы проиграл мексиканскому боксеру Хосе Луис Кастильо.
Об этом заявил известный тренер Роберт Гарсия.
“Кто победил бы: Диего Корралес или Лома? Я думаю, Ломаченко. Глядя на то, как Мейвезер побил Корралеса, – это выглядело действительно легко. Ломаченко со своими углами и штуками. Наверное, Ломаченко. Решением, но он победил бы.
А Ломаченко против Кастильо? Кастильо уничтожил бы Ломаченко. Если это тот Кастильо, что дрался с Мейвезером, то в Ломы бы не было шансов. Салидо побил его, а Кастильо был намного лучше”, – сказал Гарсия.
Напомним, Ломаченко хочет драться с Мейвезером.