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Гарсия: Ломаченко без шансов проиграл бы Кастильо

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Известный тренер оценил уровень украинца

#Гарсия #Ломаченко

Источник – vringe.com.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) бы проиграл мексиканскому боксеру Хосе Луис Кастильо.

Об этом заявил известный тренер Роберт Гарсия.

“Кто победил бы: Диего Корралес или Лома? Я думаю, Ломаченко. Глядя на то, как Мейвезер побил Корралеса, – это выглядело действительно легко. Ломаченко со своими углами и штуками. Наверное, Ломаченко. Решением, но он победил бы.

А Ломаченко против Кастильо? Кастильо уничтожил бы Ломаченко. Если это тот Кастильо, что дрался с Мейвезером, то в Ломы бы не было шансов. Салидо побил его, а Кастильо был намного лучше”, – сказал Гарсия.

Напомним, Ломаченко хочет драться с Мейвезером.

Источник: champion.com.ua
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