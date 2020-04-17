Хижняк продемонстрирует на Олимпиаде весь свой потенциал – тренер

Леонид Лоиский прокомментировал Олимпиаду в Токио

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Источник – glavcom.ua.

Лучший боксер мира 2017 года, чемпион мира и Европы Александр Хижняк, выступающий в категории до 75 кг, является одним из претендентов на награды на Олимпиаде в Токио.

Об этом рассказал тренер Леонид Лоиский.

“В отношении Саши у меня сомнений нет вообще. Они с папой, который одновременно является и тренером нашего бойца, относятся к делу очень ответственно. Знаю, что работать они продолжают и сейчас, пусть и в домашних условиях. Думаю, Хижняк подготовится к Олимпиаде наилучшим образом и продемонстрирует весь свой потенциал.

Со всеми ребятами созваниваемся каждые два-три дня. Все работают над основными для каждого боксера чертами – силой, выносливостью, гибкостью и сообразительностью.

Команда у нас хорошая, имеем полную поддержку национальной федерации, поэтому есть надежда, что в Токио летом 2021-го все будет в порядке”, – рассказал Лоиский.