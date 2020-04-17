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Бокс

Российский боксер стремится отомстить Усику за поражение на любительском ринге

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Бетербиев назвал трех соперников, с которыми хотел бы встретиться

#Бетербиев

Источник – rusboxing.ru.

Боксер Артур Бетербиев хочет взять реванш у украинца Александра Усика за два поражения на любительском ринге.

Об этом заявил россиянин.

“Назвать трех соперников, с которыми хотел бы встретиться? С Александром Усиком, Саулем Альваресом и провести объединительный бой за четыре пояса в моем весе. Без разницы с кем”, – сказал Бетербиев.

Россиянин дважды проигрывал Александру Усику на любительском ринге в весовой категории до 91 кг.

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Ранее, Бетербиев назвал условие для реванша с Гвоздиком.

Источник: champion.com.ua
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