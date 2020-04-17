Российский боксер стремится отомстить Усику за поражение на любительском ринге

Бетербиев назвал трех соперников, с которыми хотел бы встретиться
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Источник – rusboxing.ru.
Боксер Артур Бетербиев хочет взять реванш у украинца Александра Усика за два поражения на любительском ринге.
Об этом заявил россиянин.
“Назвать трех соперников, с которыми хотел бы встретиться? С Александром Усиком, Саулем Альваресом и провести объединительный бой за четыре пояса в моем весе. Без разницы с кем”, – сказал Бетербиев.
Россиянин дважды проигрывал Александру Усику на любительском ринге в весовой категории до 91 кг.
Ранее, Бетербиев назвал условие для реванша с Гвоздиком.
Источник: champion.com.ua