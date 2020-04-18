Арум: Знаю, что Гірн платит Хейни большие деньги

Промоутер – о потенциале Хейни
#Арум, #Хейни
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Источник – boxingnews24.
Американский боксер Девин Хейни (24-0, 15 КО) пока не заслужил больших денег.
Об этом заявил промоутер Боб Арум.
“Я не говорю о том, что он не дотягивает уровнем. Считаю, он очень даже талантливый проспект. Но у него пока что еще нет той фан-базы, которая есть у всех других. Понимаете о чем я? Знаю, что Эдди Гірн платит ему большие деньги. Но это пока работа на перспективу. Он пока их не заслужил. Понимаете о чем я? Это работа в убыток. В США он гораздо менее раскрученный, если сравнивать с Гарсией или Дэвисом”, – заявил Арум.
Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.
Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.