Арум: Знаю, что Гірн платит Хейни большие деньги

Промоутер – о потенциале Хейни

#Арум, #Хейни

Про сорт здесь.

Источник – boxingnews24.

Американский боксер Девин Хейни (24-0, 15 КО) пока не заслужил больших денег.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“Я не говорю о том, что он не дотягивает уровнем. Считаю, он очень даже талантливый проспект. Но у него пока что еще нет той фан-базы, которая есть у всех других. Понимаете о чем я? Знаю, что Эдди Гірн платит ему большие деньги. Но это пока работа на перспективу. Он пока их не заслужил. Понимаете о чем я? Это работа в убыток. В США он гораздо менее раскрученный, если сравнивать с Гарсией или Дэвисом”, – заявил Арум.