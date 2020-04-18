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Бокс

Арум: Знаю, что Гірн платит Хейни большие деньги

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Промоутер – о потенциале Хейни

#Арум, #Хейни

Про сорт здесь.

Источник – boxingnews24.

Американский боксер Девин Хейни (24-0, 15 КО) пока не заслужил больших денег.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“Я не говорю о том, что он не дотягивает уровнем. Считаю, он очень даже талантливый проспект. Но у него пока что еще нет той фан-базы, которая есть у всех других. Понимаете о чем я? Знаю, что Эдди Гірн платит ему большие деньги. Но это пока работа на перспективу. Он пока их не заслужил. Понимаете о чем я? Это работа в убыток. В США он гораздо менее раскрученный, если сравнивать с Гарсией или Дэвисом”, – заявил Арум.

Ранее, Хэйни заявлял, что Ломаченко и Лопес не смогут побиться за звание абсолютного чемпиона.

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Напомним, Ломаченко высмеял заявление Хейни.

Источник: champion.com.ua

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