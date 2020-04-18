Бетербиев назвал условие своего боя с Усиком

Александр Усик имеет сбросить вес
#Бетербиев #Усик
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Источник – 24boxing.com.ua.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF россиянин Артур Бетербиев хочет сразиться с украинцем Александром Усиком в первом тяжелом весе.
Об этом недавно россиянин рассказал.
“Дайте мне побоксировать с Усиком в профессионалах, и я вам отвечу вопрос, кто лучше: Усик или Гвоздик. Я буду драться с Усиком в первом тяжелом весе. Я буду весить максимум 85-86 килограммов”, – сказал Бетербиев.
Напомним, Бетербиев назвал условие для реванша с Гвоздиком.
Источник: champion.com.ua