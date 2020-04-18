Деревянченко в мае мог провести бой с Альваресом

До карантина украинец планировал провести поединок

#Деревянченко, #Альварес

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Источник – 24boxing.com.ua.

Украинский средневес Сергей Деревянченко хотел бы встретиться в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Об этом украинец недавно рассказал.

“До карантина у меня планировался бой в мае, договаривались с Канело, но не договорились. В любом случае, я должен был боксировать в мае. Это мы уже второй раз договаривались с Канело”, – сказал Деревянченко.

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“Первый раз, когда я был обязательным претендентом на пояс IBF, который был на тот момент у него, а сейчас просто по договоренности. С Канельо хотелось бы боксировать, конечно. С финансовой точки зрения – это одно, а и для того, чтобы расти. Это был бы … мегафайт, ведь он мегабоксер”, – подытожил украинец.

Напомним, чемпион WBO готов провести бой с Дерев’янченком.