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Джонс: Фьюри будет значительно труднее с Джошуа

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Бывший чемпион мира хочет увидеть бой Фьюри – Джошуа

#Джошуа, #Фьюри, #Уайлдер, #Джонс

Про сорт здесь.

Источник – 24boxing.com.ua.

Поединок с Энтони Джошуа будет более сложным для Тайсона Фьюри, чем бой с Деонтеем Уайлдером.

Такое мнение высказал бывший чемпион мира Рой Джонс.

“Это будет хороший бой. Я думаю, что поединок с Джошуа будет более сложным для Фьюри, чем бой с Уайлдером. Энтони обладает более широким арсеналом, которым он может воспользоваться в ринге. Джошуа уже показал, что он разноплановый боксер, так что это будет тяжелый бой”, – сказал Джонс.

Напомним, Джошуа готов драться с Фьюри при пустых трибунах.

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Ранее сообщалось, что бой Фьюри – Уайлдер может состояться 3 октября.

Источник: champion.com.ua

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