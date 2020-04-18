Джонс: Фьюри будет значительно труднее с Джошуа

Бывший чемпион мира хочет увидеть бой Фьюри – Джошуа

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Источник – 24boxing.com.ua.

Поединок с Энтони Джошуа будет более сложным для Тайсона Фьюри, чем бой с Деонтеем Уайлдером.

Такое мнение высказал бывший чемпион мира Рой Джонс.

“Это будет хороший бой. Я думаю, что поединок с Джошуа будет более сложным для Фьюри, чем бой с Уайлдером. Энтони обладает более широким арсеналом, которым он может воспользоваться в ринге. Джошуа уже показал, что он разноплановый боксер, так что это будет тяжелый бой”, – сказал Джонс.